Для зараженных COVID-19 свободна 581 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 581 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на утро 12 августа:
- Национальный хирургический центр — 5;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 80;
- Клинический родильный дом № 2 — 58;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
- Чуйская областная объединенная больница — 40;
- Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 53;
- Национальный центр онкологии и гематологии — 28;
- Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;
- Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 86;
- Республиканский центр наркологии — 85;
- Военный госпиталь — 35;
- Национальный центр охраны материнства и детства — 30;
- Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 37.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 770 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.