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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободна 581 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 581 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 12 августа:

  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 80;
  • Клинический родильный дом № 2 — 58;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 14;
  • Чуйская областная объединенная больница — 40;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 53;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 28;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 86;
  • Республиканский центр наркологии — 85;
  • Военный госпиталь — 35;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 30;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 37.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 770 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203769/
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