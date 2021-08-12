Для зараженных COVID-19 свободна 581 койка в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня есть 581 свободная койка для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 12 августа:

Национальный хирургический центр — 5;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 80;

Клинический родильный дом № 2 — 58;

Национальный центр кардиологии и терапии — 14;

Чуйская областная объединенная больница — 40;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 53;

Национальный центр онкологии и гематологии — 28;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 30;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 86;

Республиканский центр наркологии — 85;

Военный госпиталь — 35;

Национальный центр охраны материнства и детства — 30;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 37.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 170 тысяч 770 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.