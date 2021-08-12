В ВОЗ проведут исследования новых лекарственных препаратов против COVID-19

В ВОЗ возобновили исследования препаратов против COVID-19. Об этом сообщается на сайте организации.

Первая фаза исследования Solidarity началась еще в марте 2020 года. В нем оценивались четыре препарата. Результаты показали, что ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир и интерферон не имели практически никакого влияния на больных, госпитализированных с коронавирусом.

В этот раз специалисты из разных стран протестируют три новых препарата: иматиниб, инфликсимаб и артесунат.

«Препараты были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти у госпитализированных пациентов с COVID-19. Они уже используются по другим показаниям: артесунат — при тяжелых формах малярии, иматиниб — при некоторых формах рака, а инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы, таких как болезнь Крона и ревматоидный артрит», — отметили в ВОЗ.