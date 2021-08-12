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Общество

В Оренбургскую область не допустили к ввозу абрикосы из Кыргызстана

В Оренбургскую область не допустили к ввозу продукцию из Кыргызстана и Казахстана. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Россельхознадзора
Фото Россельхознадзора. Абрикосы из Кыргызстана

В сопровождении фитосанитарных сертификатов, сведения в которых не соответствовали информации в товаротранспортных документах, везли 40 тонн абрикосов из Кыргызстана.

В ходе фитосанитарного контроля подкарантинной продукции установлено, что без сертификатов ввозились арбузы (18 тонн) и пиломатериалы из Казахстана.

В соответствии с требованиями законодательства России ввоз продукции был запрещен, виновные лица привлечены к административной ответственности. Вся продукция возвращена в страны отправления.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203742/
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