12 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-11.00 — жилмассивы «Киргизия», «Ынтымак», «Арча-Бешик»;

9.00-17.00 — улица Турусбекова, 10;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ак-Босого», «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Ак-Тан, Камбар-Ата), отрезки улиц Фатьянова, Кулатова, Тыныстанова, Горького, Манасчи Сагынбая, Уметалиева, Токтогула, Московской, Чокморова, переулок Новосибирский;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, переулок Сумской, улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;

9.30-17.30 — улица Тыныстанова, 8б;

9.30-18.30 — улицы Курманджан Датки, 115, Салиевой, 143, 145, 147, 149, Ялтинская, 100, жилмассив «Алтын-Ордо» (1-5-я улицы);

12.00-15.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-34, Чуй-35).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Таш-Мойнок (улицы Центральная, Проектируемая), Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Садовая, Горького, Юбилейная, Маяковского, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Кок-Жар (улицы Карагул Акмат, Бегимбаева, Кокжарская), Таш-Добо (улицы Горького, Бейшембаева, Ленина, МТФ-1, Нарынская, Ала-Тоо, Колхозная, Абыкан-Ата, Озгоруш, переулок Колхозный), Карла Маркса (улица Ленина), Лебединовка (улицы Таласская, Чуйская, Манаса, проспект Победы), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная), Луговое (улица Алма-Атинская), Аламедин (улицы Суворова, Молодежная), Маевка (улицы Набережная, Новая, Полевая, Родниковая, Жапарова, Пригородная, Кара-Суйская, Дачная, Ала-Арчинская, 8 Марта, Молодой Гвардии, переулки Дачный, Южный), жилмассив «Колмо» (улица Жанылык);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, переулки Свободы, Бозжигит), 1 Мая (улицы Калык, Жаштык, Малабек, Сырдыбай), Ден-Алыш (улицы Ден-Алыш), Асылбаш (улицы Крупской, Тоголок, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Оторова, Омурбека, Ленина, Жаны-Турмуш, Бира, Мира, Доолот, Жайчи, Майтан, Новая, Иманкулова, Сурабалды), Первомайское (улица Ленина), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Береговая, Холодное ущелье имени Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дача «Электромеханик»), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Якупбаева, Жылжымышева), Шалта (улица Калмырза, кошара), Чон-Джар (улица Термечикова), Кун-Туу (дачи), Джаны-Пахта (улицы Полевая, Молодежная, Атбашинская, Западная, Чолпонкулова, Северная, Мичурина, Зеленая, переулки Садовый, Атбашинский), Майское (улицы Найденова, Фрунзе, Первомайская), Заря (улицы Пушкина, Молодежная, Новая, Сокулукская, Гагарина, Юбилейная, Зеленая), Ак-Кашат (улицы Целинная, Комсомольская, Озерная), Белек (улицы Ленина, Фрунзе, Новая, Токтогула, кошара), Жыламыш (улицы Сад, Водозабор, Байтору, Жыламыш, Нуркан, Школьная), Городская селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Эркеева, Проектируемая, Таш-Рабат, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улицы Проектируемая, Калтар), Камышановка (улицы Фрунзе, Карасуйская, Западная, Белинского, Больничная, Чуйская, Школьная, Мира, Комсомольская, Молодежная, Пионерская, Спортивная, Восточная), Нижне-Чуйское (улицы Западная, Зеленая, Фрунзе, Саратовская, Чуйская, Аэродромная, Дачная, Киевская, Токтогула, Джамбульская, Тельмана, переулок Зеленый), Сокулук (улицы Ленинградская, Ошская, Набережная, Комсомольская, Артезианская, Московская, переулок Южный), Национальное (улицы Новая, Московская, Ключевая), Студенческое (улица Комсомольская), Сарбан (улицы Боронбай, Адигине), Комсомольское (улицы Дорожная, Новая, Южная, Строительская, Опытная), поселок Мирный (улица Мира);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Западная), Беловодское (переулок Строительный), Ак-Торпок (улица Центральная), Беш-Курюк (улица Ак-Орго);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Алексеевка (улица Центральная), участок Сарго;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Верхняя), Октябрьское (улица Набережная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Джар-Башы (улица Телебаева), Алмалуу, Тогуз-Булак, Горная Серафимовка;

8.00-17.00 — села Бирдик (улицы Бирдик, Юбилейная, Красный Милянтан, Аламанова), Хунчи (улицы Дываева, Гагарина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Кашат, Чон-Джар, Карагул;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Самансур (улица Тынчтык), Жаны-Алыш (улица Эгинчиева), город Орловка (улица Кудряшова).

3 Таласская область Таласская область

9.00-12.00 — Талас (улицы Свердлова, Нуржанова);

9.00-17.00 — село Покровка, город Талас;

9.00-18.00 — Талас (район автовокзала, жилмассив «Ак-Калпак»);

13.00-17.00 — Талас (улицы Оторбаева, Куренкеева).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — села Шоро-Башат, Красный Маяк, Беш-Тал, Борко, Калинин, Фуркат, Медресе, Кыргызчек, Малбазар, Кормоцех, Кулиев, МСО, Кыдырша, Савай, Присавай, город Ош (села Жапалак, Кызыл-Байрак, Ишкаван, Керме-Тоо, Коммунист, Жданов, улицы Нурматова, Абдыразакова, Мияшева, Панфилова, Карабаева, Молдо Нияза, Горького, Толстого, Лермонтова, Жунусова, Маатова, Вяземского, Садырбаева, Пржевальского, Алиева, Тилеке Баатыра, Мажрум Тал, Масалиева, Монуева, Пахта, Узгенская, Бобулова, Шамшиева, Депутатская, Шакирова, Увам, Столичная, Таджикская, Памирская, Мехнат, Жумабаева, Зеленая, Ленина, Масалиева, Алымбекова, Курманджан Датки, Супаналиева, Сулайманова, Борубаева, Арзыкулова, переулки Вишневый, Садовый, Новый).

5 Баткенская область Баткенская область