В США выявили на 82 процента более летальный штамм коронавируса

Ученые в США оценили опасность йота-штамма COVID-19. Штамм йота способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62-82 процента среди пожилых людей, сообщается на портале medrxiv.org.

Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах. Штамм коронавируса йота (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете.

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25 процентов быстрее, чем другие известные мутации.

Помимо этого, этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46,82 и 62 процента соответственно среди лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов.