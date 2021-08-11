21:53
USD 84.79
EUR 99.47
RUB 1.15
Общество
Сюжет: COVID-19

В США выявили на 82 процента более летальный штамм коронавируса

Ученые в США оценили опасность йота-штамма COVID-19. Штамм йота способен повысить уровень смертности от COVID-19 на 62-82 процента среди пожилых людей, сообщается на портале medrxiv.org.

Впервые этот вариант выявили в Нью-Йорке в ноябре 2020-го, с тех пор его обнаружили как минимум в 27 странах. Штамм коронавируса йота (также известен как B.1.526), выявленный в США, способен значительно повысить уровень смертности от инфекции. К такому выводу пришла группа ученых из департамента здравоохранения и психической гигиены Нью-Йорка и Школы общественного здравоохранения имени Мейлмана при Колумбийском университете.

Специалисты изучили эпидемиологические данные, собранные в Нью-Йорке в период с ноября 2020-го по апрель 2021 года. Оценив их, они выяснили, что вариант вируса B.1.526 передается на 15-25 процентов быстрее, чем другие известные мутации.

Помимо этого, этот вариант способен увеличить коэффициент смертности от инфекции (infection fatality ratio, IFR), представляющий собой долю умерших от общего числа инфицированных лиц: за исследуемый период показатель вырос на 46,82 и 62 процента соответственно среди лиц в возрасте 45-64 года, 65-74 года и старше 75 лет по сравнению с показателями, рассчитанными для других штаммов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203709/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободно 514 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 203,9 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников
Коронавирусом болеют 6 тысяч 486 человек, 888 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще семь человек
В КР выявили 382 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 170 353
COVID-19 в мире. Заразились более 203,3 миллиона, умерли более 4,3 миллиона
Для зараженных COVID-19 свободна 451 койка в медучреждениях Бишкека
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились 17 медработников
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались еще шесть человек
Популярные новости
Изнасилование девочки в&nbsp;Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из&nbsp;дома Изнасилование девочки в Кемине. Отец потерпевшей выгоняет дочь из дома
Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за&nbsp;трайбализм Делит народ. Ассоль Молдокматова требует наказать журналиста за трайбализм
Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в&nbsp;Бишкеке Известный российский шансонье Александр Новиков посетил родную школу в Бишкеке
Нападение на&nbsp;кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников Нападение на кассира SMagic. Блогер раскритиковал реакцию российских чиновников
Бизнес
Оплачивай услуги &laquo;Банка Компаньон&raquo; через кошелек &laquo;О!Деньги&raquo; без комиссии Оплачивай услуги «Банка Компаньон» через кошелек «О!Деньги» без комиссии
Услуги &laquo;Айыл Банка&raquo; в&nbsp;мобильном приложении MegaPay без комиссии! Услуги «Айыл Банка» в мобильном приложении MegaPay без комиссии!
ГНС поблагодарила ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; за&nbsp;запуск проекта по&nbsp;маркировке товаров ГНС поблагодарила ЗАО «Альфа Телеком» за запуск проекта по маркировке товаров
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
11 августа, среда
21:40
В США выявили на 82 процента более летальный штамм коронавируса В США выявили на 82 процента более летальный штамм коро...
21:18
Скульптура Тамилы Маматовой украсит один из этнопарков России
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 августа: ночью немного похолодает
20:47
Кыргызстанцы могут подать заявки на грантовую поддержку молодежных проектов СНГ
20:21
В Кыргызстане разрабатывается концепция демографической политики