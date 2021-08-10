11 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-10.00 — улица Лумумбы (военная часть);

9.00-17.00 — улица Токтогула, ж/д № 215;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кара-Кужур, Шербет, Тогуз-Тутун, Арча-Бешик), отрезки улиц Боконбаева, Ганди, Буурдинской, Темировской, Ала-Букинской;

9.30-17.30 — улица Ахунбаева, 98в;

9.30-18.30 — вдоль БЧК (от улицы Лермонтова до Осмонкула);

10.00-17.00 — отрезки улиц Ибраимова, Усенбаева.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кашка-Суу, Ак-Тюз, Малиновка, Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Садовая, Кондучалова, Виноградная, Пушкина), Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Чон-Таш, Таш-Добо (улицы Комсомольская, Кооперативная, Горького, Южная, переулки Комсомольский, Жоробаевой), Беш-Кунгей (улицы Сарбагыша, Масадыка, Бекбаева), Карла Маркса (улицы Герцена, Крылова, Школьная), Ленинское (улицы Алма-Атинская, Восточная), Аламедин (улицы Маяковского, Заводская, Пионерская);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Джал (улицы Бакен-Ата, Школьная, Фрунзе, Проектируемая), Селекционное (улицы Достук, Сары-Озон, Арашан, Жаштык, Береке, Кум-Арык, Проектируемая, Иссык-Куль, 1-я Селекция, Кипкалова, Парковая, Средняя-Шорго, Ак-Буура, Вишневая, Степная), Новопавловка (улицы Колхозная, Фрунзе, Комсомольская, Кирова, Свердлова, Советская, Садовая, Ала-Арчинская, Бейшеналиевой, Учительская, Баетова, Досиева, Чапаева, Ахунбаева, Деповская, Манаса, Проектируемая, Дмитрова, Южная, Маяковского, Степная, Гоголя, Дуйшембиева, Северная, Железнодорожная, Лавровых, Ворошилова, Абшыр-Ата, Почтовая, Громовой, Эне-Сай, Школьная, Гагарина, Кара-Жыгач, Таласская, Кара-Буура, Ынтымак, Чон-Арык, Ак-Шоола, Ай-Коль, Азия-Ордо, Кара-Шоро, Сары-Челек, Сон-Кол, Кызыл-Жар, Сары-Озон, Чолпон-Ата, Баян, Хан-Тенири, Нур-Заман, Жангир у. Аппаза, Жаштык, Керме-Тоо, Маматемин-Ата, Сулайман-Тоо, Кызыл-Кия, Линия-1, Тасма, Мектеп, Актилек, Нур, Акиш у. Темирбека, Ийгилик, Алтын-Казык, МТФ-2, Кыргызстан, Арсланбап, Адилет, Эргеш-Ата, Жетиген, Проектируемая, Пограничная, Крупской, Западная, переулок Школьный, жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Ордо»), Студенческое (улицы Артезианская, Намазалы ажы, Юбилейная), Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Сурабалды, Жайчы, Иманкулова, Жаны Турмуш, Бира, Ноорузбая, Кайназаровой, Шопокова, Тоголок, Мира, Майтан, Новая, Кашка-Суу, Сурабалды, Крупской, Шамши, Сураналы, Оторова, Иманкулова, Омурбека), Национальное (улицы Московская, Садовая, Ключевая), Кызыл-Туу (улицы Табышалиева, Мамеева, Заречная, Якупбаева, Проектируемая, Жылжымышова, Свечникова, Билалы, Ибраимова, Ибрагимова, Абакир, Жыламыш, Кенжебек у. Назара, Конок, Кулова, Молдобай), Романовка (улицы Полевая, Комсомольская), Саз (улицы Свободы, Ынтымак, Набережная, Бекбалаева, Дунганская, Веселая, Дача, станция «Эдельвейс», переулки Свободы, Бозжигит), 1 Мая (улицы Калык, Джаштык, Малобек, Сырдыбай), Дон-Алыш (улица Доналыш), Первомайское (улица Ленина), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, новостройка, дача «Электромеханик»), Студенческое (улицы Комсомольская, Учполегон);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Луговая, Центральная), Александровка (улицы Луговая, Западная), Беш-Корук (улица Эсенгула);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Маркса, Кожомбердиева, Мира, Ленина, Коммунистическая, кварталы «Победы», «40 лет Киргизии»), села Полтавка (улицы 40 лет Киргизии, Партизанская, Комсомольская, Коминтерна, Центральная, Горького), Алексеевка (40 лет Киргизии, Суворова, Центральная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Советская), Келечек (улица Набережная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка, имени Токтоналиева, Юрьевка, Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Люксембург (улицы Гагарина, Токмакская), Новостройка (улицы Атая, Шевченко, Эшпая, Кирова);

8.00-17.00 — села Бирдик (улица Бирдик), Сары-Джон (улицы Арашан, Школьная);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Кайырма, Кок-Каптал, Шамшы;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (за зданием айыл окмоту), Самансур (улица Тынчтык), Кызыл-Байрак (улица Жукеева), Бейшеке, Кара-Булак, Уч-Хоз, Жаны-Алыш (улица Эгинчиева);

3 Таласская область Таласская область

8.00-19.00 — села Бакай-Ата, Наматбек;

9.00-13.00 — село Ак-Добо;

9.00-14.00 — Талас (район ипподрома, улица Советская);

9.00-17.00 — Талас (район аэропорта, улица Советская).

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — сельские управы Алайку, Чалма, Кызыл-Жар, Ой-Тал, Капчыгай, села Баул, Ак-Терек, Коргон, Чарбак-Сай, Кара-Суу, Котормо, Патан, Заправка, Кашкалдак, Айбек, Котормо, Маданият, Кок-Жар, Найман, Кашкар-Кыштак, Нариман, Зарипдар, Мырза-Аке, Алтын-Булак, Дон-Булак, города Узген (часть), Ош (села Жапалак, Кызыл-Байрак).

5 Баткенская область Баткенская область