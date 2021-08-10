Британский журнал посвятил номер народному писателю Кыргызстана Казату Акматову

Народный писатель Кыргызской Республики, общественный деятель, драматург, прозаик и сценарист Казат Акматов попал на обложку британского журнала Open Central Asia. Об этом 24.kg сообщили в Евразийской творческой гильдии.

По их данным, материал посвящен 80-летию со дня его рождения и освещает жизнь писателя, творческую деятельность для англоязычной аудитории.

Редакция британского журнала взяла интервью у вдовы народного писателя Бактыгуль Султангазиевой.

Фото ocamagazine.com. Обложка журнала Open Central Asia

Отметим, 2021 год ознаменован 80-летнием со дня рождения Казата Акматова. 24 июня писателю установили мемориальную доску в Лондоне. Казат Акматов стал первым тюркоязычным писателем, удостоенным собственного мемориала в Великобритании.