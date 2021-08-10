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Общество

В 44 селах Баткенской области построят системы снабжения питьевой водой

В 44 селах Баткенской области построят системы питьевого водоснабжения. Об этом на пресс-конференции сообщил директор департамента развития питьевого водоснабжения и водоотведения Госстроя Достукбек Ободоев.

По его словам, в Лейлекском районе питьевой водой обеспечат 10 сел, Баткенском — 5, Кадамджайском — 29. Проектная организация по указанным селам разрабатывает проектно-сметные документы.

Он также отметил, что строительные работы в селе Максат находятся в активной фазе. Они проводятся за счет специальных средств на сумму 12,8 миллиона сомов.

По линии республиканского бюджета завершается разработка проектно-сметной документации для объектов сел Булак-Башы, Чурбек, Даргаз, Мин-Жыгач, Жаны-Турмуш. Начата подготовка документации для строительства объектов в селах Маргун, Арка-1, Арка-2 Лейлекского района.

В селе Сай Кыштутского айыл окмоту Баткенского района уже начали строительные работы на сумму 21,8 миллиона сомов. Они проводятся в рамках проекта «Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203581/
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