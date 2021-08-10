Кинопроект из Кыргызстана «Курак» отобран к участию в Asian Project Market

Азиатский рынок кинопроектов объявил, что в программу отобран фильм «Курак» из Кыргызстана. Об этом сообщает сайт kyrgyzcinema.com.

Asian Project Market пройдет 12-14 октября в рамках международного кинофестиваля в Бусане. Отборочная комиссия рассмотрела 429 заявок, в финал включили 26 проектов из 15 стран.

Участие в личной презентации кинопроекта на APM дает шанс кинематографистам получить часть финансирования на производство своего фильма.

Продюсер будущего фильма — Эрке Джумакматова, режиссер — Эмиль Атагельдиев.

Фильм «Курак» — это истории о насилии, ущемлении прав и свобод женщин, основанные на реальных событиях, которые тесно переплетаются, разворачиваясь на фоне традиционного, патриархального общества современного Кыргызстана, и в конечном итоге приводят к ряду трагических событий.