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Общество

Минтранс хочет ввести лицензионные карточки на транспортное средство

Минтранс хочет ввести лицензионные карточки на транспортное средство. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, в Беларуси, Казахстане, России, а также в Узбекистане наряду с лицензией на осуществление международных перевозок выдаются лицензионные карточки на конкретное транспортное средство. Она обязательна как для отечественных перевозчиков, так и для иностранных. «Ее отсутствие у водителя является основанием для привлечения к административной ответственности», — говорится в документе.

Минтранс по просьбе водителей выдает лицензию на транспортное средство, но это не предусмотрено законом Кыргызской Республики о лицензионно-разрешительной системе.

В ведомстве объясняют, что лицензия может быть выдана на фирму, а чтобы связать лицензию с транспортным средством, и выдается карточка с регистрационным номером лицензии и транспортного средства. Карточка транспортного средства подтверждает, что данное транспортное средство отвечает лицензионным требованиям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203532/
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