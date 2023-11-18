Грузоперевозчики Кыргызстана предлагают изменить правила распределения дозволов

Грузоперевозчики предлагают передать право распределения дозволов (разрешений на проезд по территории иностранного государства. — Прим. 24.kg) от Министерства транспорта и коммуникаций в Торгово-промышленную палату. Об этом 24.kg сообщил заместитель председателя Ассоциации международных грузоперевозчиков Кыргызстана Игорь Голубев.

По его словам, сейчас система непрозрачна и вызывает много нареканий. Перевозчики точно не знают, сколько дозволов есть, как и каким компаниям они выдаются. Часто случается так, что фирме либо не удается получить документ, либо дозволов выдают меньше заявленного.

«Ни о какой цифровизации и речи нет. По старинке приходится ходить с бумажками в Минтранс. Сейчас на общественное обсуждение вынесены поправки в законодательство о Торгово-промышленной палате КР. Ими предлагается передать ей право распределения дозволов. Но Минтранс выступил с возражением. А мы, первозчики, поддерживаем эту инициативу. При ТПП есть транспортный комитет, этот вопрос будет рассматриваться там комиссионно. Процесс будет автоматизирован. Считаем, что в этом случае процесс распределения дозволов будет более прозрачным и жалоб станет меньше», — заключил Игорь Голубев.