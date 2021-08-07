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Общество

Жители Джалал-Абада вышли против строительства многоэтажки. Власти их поддержали

Жители Джалал-Абада недовольны строительством многоэтажного дома на проспекте Манаса. Об этом сообщили в городской администрации.

По ее данным, горожане рассказали, что строительство ведется с нарушением правил безопасности. Если девятиэтажный дом достроят, это принесет неудобства жителям соседних многоквартирных домов.

Первый вице-мэр Джалал-Абада Азамат Раматиллаев отметил, что местные власти поддерживают строительство многоэтажных домов в городе, но разрешения в этом случае не выдавали.

Отмечается, что депутаты горкенеша поручили местным властям приостановить строительство объекта, перекрыть территорию и исполнить пожелания жителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203417/
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