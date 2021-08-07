В Кыргызстане за сутки выявили еще 681 новый случай внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщает Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 327 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 104, Ошской — 18, Таласской — 20, Нарынской — 11, Иссык-Кульской — 65, Джалал-Абадской — 82, Баткенской — 46.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 168 тысяч 415 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.