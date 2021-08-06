В аэропорту «Манас» хотят использовать собак для определения больных COVID-19

Государственная таможенная служба при поддержке Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке на базе кинологической службы протестировала возможность развертывания группы «Подготовка служебных собак по поиску объектов (субъектов) источников тепла». Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Фото пресс-службы ГТС. В аэропорту «Манас» хотят использовать собак для определения больных коронавирусом

По ее данным, испытания доказали, что служебная собака кинологической службы может обнаруживать повышение температуры тела у человека в диапазоне от 37 градусов и выше.

Тестирование, инициированное кинологической службой ГТС, проводилось 45 дней на базе учебного центра таможни в Бишкеке. Всего было проведено 140 учебных часов тренировок и 10 слепых испытаний с точностью до 80 процентов.

Группа кинологической службы показала себя готовой к испытаниям в тренировочной среде аэропорта и была размещена в международном аэропорту «Манас». В тестировании приняли участие авиапассажиры, которые спрятали под одеждой муляжи выше средней температуры тела. За два дня группа успешно испытала подготовку собаки на авиапассажирах четырех рейсов.

Как отметили в ГТС, группа кинологической службы имеет потенциал оперативно работать с большим числом пассажиров, прибывающих в аэропорт, и выявлять среди них людей с повышенной температурой тела.

«Несомненно, это не заменяет проверку первого уровня, однако дает подсказку о необходимости проведения более полного обследования. При этом стоит отметить, что сигнал, данный служебной собакой, не означает, что у пассажира имеется вирусная инфекция, это только подтверждает, что температура тела превышает нормальный диапазон и требуется более тщательный осмотр. Далее будет произведена быстрая проверка температуры, и при необходимости будут предприняты дальнейшие действия. Время задержки пассажира будет минимальным», — добавили в ведомстве.