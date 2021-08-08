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Общество

9 августа: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш»;
  • 9.00-14.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
  • 9.00-17.00 — улица Тимирязева, 5а, 67, жилмассив «Киргизия-2»;
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Ойсул-Ата), отрезок улицы Каракульской;
  • 9.30-17.00 — улицы Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, Суванбердиева, жилмассив «Рухий-Мурас» (улица 6-я);
  • 9.30-17.30 — улица Абая, 98б;
  • 9.30-18.30 — проспект Чуй, 111, 113, 115а;
  • 9.30-19.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Богачы, Босого, Кок-Жайык, Арстанбап, Куланак);
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Уметалиева, Абдумомунова, Рыскулова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Профессора Зимы, Баялинова, Исанова, Джамбула, проспекта Манаса, переулок Джети-Огузский.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — села Кой-Таш, Арашан, Кашка-Суу, Байтик, Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Подгорная), Беш-Кунгей (улицы Сарыбагыша, Масадыка, Бакбаева), Карла Маркса (улицы Ленина, Панфилова, Горького, Садовая, Киевская), Таш-Добо (улицы Комсомольская, Жоробаевой, Горького, Южная, Кооперативная, переулок Комсомольский), Садовое (улицы Мыканская, Учхозская, 8 Марта, переулок Медицинский), Маевка (улицы Набережная, Полевая, Новая, Родниковая, Жапарова, Молодой Гвардии, Пригородная, Дачная, Кара-Суйская, Ала-Арчинская, 8 Марта, переулки Южный, Дачный), жилмассив «Колмо» (улица Жанылык);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Манас (улицы Зеленая, Дружбы, Пушкина, Ломоносова, Радиоцентральная, Авиагородок, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная, Высоцкого, Спортивная, Черемушки), Асылбаш (улицы Ленина, Сурабалды, Жайчи, Доолот, Иманкулова), Студенческое (улицы Беговая, Намазалы ажы), Ак-Жол (улицы Молодежная, Киргизская, Школьная, Абая, Фрунзе), Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Школьная, переулок Школьный), Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Эркин-Тоо, Тынчтык, Деповская, Усупбаева, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская, жилмассивы «Ала-Тоо», «Алтын-Ордо», контур 498), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Полярная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Горького, тупики Советский, Кирова, Токтогула), Джал (улица Сатке), Джанги-Джер (улицы Айтматова, Фрунзе, Зеленая, жилмассив «Ынтымак»), Садовое (улицы Панфилова, Кыргызская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), поселки Зеленый (улицы Промышленная, Центральная, Полевая), Северный;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сретенка (улицы Ленина, Восточная, Центральная), Петровка (улицы Центральная, Луговая), Александровка (улицы Крупской, Ташкентская), ущелье Ак-Суу (лагерь «Тюльпан»);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 18, 21), села Эрик-Туу, Ийри-Суу, Алексеевка (улицы Чапаева, Суворова, Лермонтова), Калининское (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Первомайское (улица Суусамырская);

Иссык-Атинский РЭС

  • 8.30-17.00 — села Ивановка, Токтоналиева;

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Бирдик (улица Красный Милянтан), Нижний Норус (улица Боконбаева), Интернациональное (улица 1 Мая);

Чуйский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Шамшы;

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Жаны-Алыш (улица Комсомольская), Кызыл-Байрак, Ильич (улица Заречная), Чым-Коргон, город Кемин (западная зона), Кашкелен, Жаны-Алыш, Ак-Бекет.
3
Таласская область
  • 9.00-18.00 — Талас (центральная часть);
  • 9.00-17.00 — село Кок-Сай.
4
Ошская область
  • 8.00-17.00 — сельские управы Куршаб, Кызыл-Октябрь, Жалпак-Таш, Тоо-Моюн, Ылай-Талаа, Кара-Гуз, Кара-Кульджа, Сары-Булак, села Октябрь, Курбан-Кара, Стант, Тынчтык, Агартуу, Маданият, Калинин, Большевик, Зарбалик, Мамажан.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203322/
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