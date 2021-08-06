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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В Кыргызстане увеличилось количество ишемических инсультов

В Кыргызстане увеличилось количество ишемических инсультов, а возраст пациентов становится моложе. Об этом на брифинге сообщила врач-невролог отделения неврологии № 3 Национального госпиталя Дариха Бакаева.

По ее словам, врачи-неврологи связывают рост с последствиями COVID-19. «Потому что одним из осложнений заболевания является тромбообразование с развитием системного васкулита, с поражением сосудов мелкого и среднего калибра», — сказала она.

Дариха Бакаева добавила, что у переболевших коронавирусом людей чаще возникает внутричерепное кровоизлияние, ишемический инсульт, синдром Гийена — Барре, длительная хроническая усталость, бессонница, проблемы с памятью, тревога, депрессия, чем после других распространенных инфекций, включая грипп.

Врач отметила, что вакцинация позволяет перенести заболевание в более легкой форме и приведет к формированию коллективного иммунитета. «Но есть противопоказания: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний (в том случае прививку от COVID-19 можно поставить только через две-четыре недели после выздоровления), беременность или грудное вскармливание, возраст до 18 лет, серьезные хронические аутоиммунные заболевания в том числе и неврологические, поражающие центральную и периферическую нервную систему, такие как: рассеянный склероз, аутоиммунные энцефаломиелиты, миастения, миопатия, синдром Гийена — Барре, при прогрессирующих и наследственных дегенеративных заболеваниях ЦНС: боковой амиотрофический склероз, болезнях Альцгеймера и Паркинсона, эпилепсия и судорожный синдром, острый период нарушений мозгового кровообращения», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203299/
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