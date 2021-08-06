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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 10 тысяч 47 человек, 1 тысяча 131 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 10 тысяч 47 человек. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 6 тысяч 874 пациента, в больницах — 3 тысячи 173. В том числе 189 человек — в крайне тяжелом состоянии, 942 — в тяжелом. Состояние 2 тысяч 16 больных (или 63,5 процента) оценивают как средней тяжести, 29 пациентов — в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 1 тысяча 532 человека, из них в Бишкеке — 1 тысяча 41, Оше — 38, Чуйской области — 115, Ошской — 66, Таласской — 28, Нарынской — 29, Иссык-Кульской — 29, Джалал-Абадской — 80, Баткенской — 106.

С начала марта 2020 года выздоровели 153 тысячи 934 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203281/
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