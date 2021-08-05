Эффективность вакцины от коронавируса снижается из-за дельта-штамма

Эффективность существующих вакцин против COVID-19 снижается в связи с распространением дельта-штамма коронавируса. Об этом со ссылкой на исследование британских ученых сообщило агентство Bloomberg.

По итогам исследования, в котором в период с 24 июня по 12 июля приняли участие порядка 98 тысяч человек по всей Англии, было выявлено, что показатель эффективности вакцин против заражения коронавирусной инфекцией снизился до 49%, причем данный показатель месяцем ранее составлял 64%.

Кроме того, британские ученые также выяснили, что эффективность препаратов в борьбе с развитием симптомов коронавируса также упала до 59% с 83% месяцем раньше.

Как отмечает Bloomberg, ученые полагают, что для борьбы с распространением дельта-штамма коронавируса могут понадобиться новые вакцины.