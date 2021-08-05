COVID-19 в мире. Заразились более 200,1 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 654 тысячи 136 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 200 миллионов 163 тысячи 166 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 331 тысяча 699), Индии (31 миллион 769 тысяч 132), Бразилии (20 миллионов 26 тысяч 533), России (6 миллионов 274 тысячи 6), Франции (6 миллионов 270 тысяч 961), Великобритании (5 миллионов 980 тысяч 887), Турции (5 миллионов 822 тысячи 487), Аргентине (4 миллиона 975 тысяч 616), Колумбии (4 миллиона 815 тысяч 63), Испании (4 миллиона 544 тысячи 576), Италии (4 миллиона 369 тысяч 964), Иране (4 миллиона 19 тысяч 84) и Германии (3 миллиона 786 тысяч 3).
В Кыргызстане зарегистрировали 167 тысяч 76 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 664 тысячи 724, Узбекистане — 132 тысячи 901, Таджикистане — 15 тысяч 364.