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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 200,1 миллиона, умерли более 4,2 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 654 тысячи 136 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 200 миллионов 163 тысячи 166 человек. Больше всего зараженных в США (35 миллионов 331 тысяча 699), Индии (31 миллион 769 тысяч 132), Бразилии (20 миллионов 26 тысяч 533), России (6 миллионов 274 тысячи 6), Франции (6 миллионов 270 тысяч 961), Великобритании (5 миллионов 980 тысяч 887), Турции (5 миллионов 822 тысячи 487), Аргентине (4 миллиона 975 тысяч 616), Колумбии (4 миллиона 815 тысяч 63), Испании (4 миллиона 544 тысячи 576), Италии (4 миллиона 369 тысяч 964), Иране (4 миллиона 19 тысяч 84) и Германии (3 миллиона 786 тысяч 3).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 255 тысяч 638. За сутки показатель вырос на 10 тысяч 96 человек. В том числе в США всего скончались 614 тысяч 803 человека, Бразилии — 559 тысяч 607, Индии — 425 тысяч 757, Мексике — 241 тысяча 936, России — 159 тысяч 32, Великобритании — 130 тысяч 300 и Италии — 128 тысяч 136.

В Кыргызстане зарегистрировали 167 тысяч 76 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 664 тысячи 724, Узбекистане — 132 тысячи 901, Таджикистане — 15 тысяч 364.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203198/
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