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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 469 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 469 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 5 августа:

  • Национальный хирургический центр — 21;
  • Национальный центр фтизиатрии — 2;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 50;
  • Клинический родильный дом № 2 — 22;
  • Городская клиническая больница № 1 — 73;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 20;
  • Чуйская областная объединенная больница — 20;
  • Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 35;
  • Национальный центр онкологии и гематологии — 44;
  • Национальный госпиталь (урологический корпус) — 12;
  • Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 50;
  • Республиканский центр наркологии — 37;
  • Военный госпиталь — 25;
  • Национальный центр охраны материнства и детства — 37;
  • Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 21.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 167 тысяч 76 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/203194/
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