Для зараженных COVID-19 свободны 469 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека на сегодня 469 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на утро 5 августа:

Национальный хирургический центр — 21;

Национальный центр фтизиатрии — 2;

Республиканская клиническая инфекционная больница — 50;

Клинический родильный дом № 2 — 22;

Городская клиническая больница № 1 — 73;

Национальный центр кардиологии и терапии — 20;

Чуйская областная объединенная больница — 20;

Национальный госпиталь (отделение ИОВ) — 35;

Национальный центр онкологии и гематологии — 44;

Национальный госпиталь (урологический корпус) — 12;

Национальный госпиталь (мобильный госпиталь) — 50;

Республиканский центр наркологии — 37;

Военный госпиталь — 25;

Национальный центр охраны материнства и детства — 37;

Центр фтизиатрии КГМА (общежитие № 6) — 21.

Ранее чиновники признали, что в стране началась третья волна коронавируса. С марта 2020 года в республике зарегистрировали 167 тысяч 76 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.