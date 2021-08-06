Афиша Бишкека на выходные: выставки и концерт на берегу Иссык-Куля

Выставки, ярмарки

7 августа. Выставка кыргызских художников

В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М» (проспект Манаса), 10.00-19.00.

7-8 августа. Постоянные выставки

Вновь открывшийся для посетителей музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

22 июня — 30 августа. Выставка «Поколений связующая нить»

В основе экспозиции живописные полотна народного художника Киргизской ССР Александра Игнатьева и его семьи: его супруги Диль-Афруз Асылбековой, дочери Диль-Фируз и зятя Теодора Герцена. Выставка знакомит зрителя с творческим портретом каждого из мастеров.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

19 июля — 18 августа. Выставка Таланта Огобаева

В экспозиции представлено более 30 живописных натюрмортов известного художника.

«Галерея М» (ЦУМ), 10.00-20.00.

27 июля — 25 августа. Выставка «Туш кийизы — сакральные письмена в будущее»

Представлены уникальные старинные туш кийизы из коллекции КНМИИ, а также изделия, вышитые нашими современницами.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

4-8 августа. Кинофестиваль «Гараж»

Кинофестиваль Московского музея современного искусства впервые пройдет в Бишкеке. В этом году программа посвящена этике и политике инклюзии. Отобранные фильмы освещают важные темы и затрагивают проблемы общества. Регистрация по ссылке.

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8 августа. Концерт «Добрый вечер»

Ансамбль «Мелодия» и Фатима Серазиева приглашают всех любителей музыки советской эпохи на свой дебютный концерт на берегу Иссык-Куля.

Культурный центр «Рух Ордо» (Чолпон-Ата), 18.30.

Мастер-классы, лекции

7 августа. Мастер-класс по живописи