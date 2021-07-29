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Общество
Сюжет: COVID-19

В ЦОН Бишкека будут вакцинировать от COVID-19. Пока пункт открыт в одном центре

В центрах обслуживания населения Бишкека будут вакцинировать от COVID-19. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, временный прививочный пункт открылся в ЦОН в здании бывшего ТЦ «Эльдорадо» на проспекте Жибек Жолу, 381.

«Это сделано для удобства граждан, чтобы люди могли сэкономить свое время: оформить документы и получить прививку. Вакцинация проводится с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований», — отметили в ведомстве.

Получить вакцину против COVID-19 могут все желающие старше 18 лет. При себе необходимо иметь паспорт.

В министерстве добавили, что также открыть временные пункты вакцинации планируется в ЦОН № 3 (бульвар Молодой Гвардии, 4) и ЦОН № 2 (улица Валиханова, 2, ТЦ «Аю Гранд Комфорт»).

Работы проводятся Министерством цифрового развития совместно с Министерством здравоохранения по поручению республиканского штаба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202548/
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