Как проверяют безопасность вакцин от COVID-19, рассказала эксперт

Скорость появления новых вакцин рождает вопросы об их эффективности и безопасности не только среди населения, но и среди медицинских работников. Об этом на брифинге сообщила кандидат медицинских наук, профессор, специалист доказательной медицины Аида Зурдинова.

Она отметила, что вакцинация является одним из наиболее перспективных методов борьбы с COVID-19. Сегодня в мире в разработке находится 280 вакцин-кандидатов, из них 96 проходят испытания на людях и 184 находятся на стадии доклинических испытаний.

Аида Зурдинова рассказала, как оцениваются безопасность и эффективность лекарственных препаратов, в том числе вакцин. По ее словам, все они должны пройти несколько стадий.

«Сначала идет доклиническая фаза, когда непосредственно само вещество изучается на клеточной культуре или животных моделях. Затем наступает первая фаза, когда безопасность и иммуногенность изучается на людях, количество участников — более 10 человек. На второй их количество — более 100, на третьей — более 1 тысячи. По результатам трех фаз, если подтверждена эффективность и безопасность вакцины, она регистрируется в стране. После чего принимается решение, может ли она использоваться для применения», — отметила она.

Аида Зурдинова добавила, что на этом изучение вакцины не заканчивается. «Продолжаются постмаркетинговые исследования для того, чтобы выявить побочные эффекты. Все сообщения о них собираются в базы данных, анализируются. И потом могут быть внесены изменения как в инструкции по их применению, так и в сами препараты», — добавила она.

Безопасность вакцин, как и всех лекарственных препаратов, должна контролироваться непрерывно, даже по завершении клинических испытаний и после внедрения вакцины. Аида Зурдинова

В настоящее время в республике имеется четыре препарата от коронавируса — AstraZeneca, Sinopharm, QazVac и «Спутник V». Первую дозу на сегодня получили 396,2 тысячи человек, полный курс вакцинации прошли 112,9 тысячи.