Гибель туриста в «Золотых песках»: чиновники перекладывают ответственность

«Неправильно говорить, что в гибели туриста в пансионате «Золотые пески» виновата только Госэкотехинспекция», — заявила сегодня на брифинге заместитель директора департамента туризма Кыял Кенжематова.

По ее словам, невозможно отрицать тот факт, что не все туристические объекты проходили проверку перед началом сезона. Она связала это с тем, что, возможно, государственные органы не успевали это сделать.

«Но тут должна быть и личная ответственность субъектов бизнеса. В случае с «Золотыми песками» они либо подали заявку и не успели пройти проверку, либо не подали. Я считаю, что винить только Госэкотехинспекцию нельзя. Ответственность по обеспечению безопасности туристов лежит на бизнесе. В этом случае вопросов очень много. Надо выяснять все обстоятельства произошедшего», — высказалась Кыял Кенжематова.

«Идет расследование инцидента, и, конечно, будут изучены все детали произошедшего. Но хочу отметить, об обеспечении безопасности нужно думать в первую очередь, если мы хотим восстановить сектор туризма. Нам нужно, чтобы мировое сообщество признало Кыргызстан дестинацией туризма, где можно безопасно отдохнуть и путешествовать», — заключила она.

Напомним, трагедия произошла 27 июля. Купавшегося на пляже молодого человека затянуло в трубу, по которой из озера в аквапарк закачивалась вода. Его тело смогли извлечь только спустя несколько часов при помощи тяжелой техники и спасателей МЧС. Начато досудебное производство. В Госэкотехинспекции заявили, что аквапарк на пляже пансионата «Золотые пески» в селе Бостери не проверяли из-за действующего моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства.