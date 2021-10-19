Гибель туриста в «Золотых песках»: экспертиза до сих пор не закончена

Со дня гибели 18-летнего Станислава Ситникова в аквапарке пансионата «Золотые пески» прошло два с половиной месяца, однако экспертизы, назначенные по делу, до сих пор не готовы. Об этом на пресс-конференции в Бишкеке сообщил старший следователь следственной службы МВД Азамат Дуйшеналиев.

«Например, до сих пор не готовы результаты экотехнической экспертизы. Была создана комиссия, в которую включены Госрегистр и другие службы. Я не могу ответить, почему не готова экспертиза. Может, субъективные или объективные причины есть. Как будет готова экспертиза, следствие даст произошедшему юридическую оценку», — сказал он.

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Напомним, трагедия произошла 27 июля. Купавшегося в озере молодого человека затянуло в трубу, по которой в аквапарк закачивалась вода. Его тело смогли извлечь только спустя несколько часов при помощи тяжелой техники и спасателей МЧС. Было начато досудебное производство.

В Госэкотехинспекции позже заявили, что аквапарк на пляже пансионата «Золотые пески» в селе Бостери не проверяли из-за действующего моратория на проведение плановых проверок субъектов предпринимательства.