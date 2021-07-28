В Кыргызстан прибыла казахская вакцина QazVac. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По его данным, в качестве гуманитарной помощи из Казахстана прибыли 25 тысяч доз.

Посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев отметил, что доставка первой партии организована правительством соседнего государства по заданию главы республики. «Договоренность о поставке вакцин достигнута по результатам переговоров президентов двух стран, что вновь подтверждает добрососедские и дружественные отношения между нашими государствами», — сказал он.

Министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев заметил, что Казахстан с начала пандемии активно оказывает поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией. «В прошлом году Кыргызстану передали в виде гуманитарной помощи 400 портативных аппаратов ИВЛ и 2 миллиона медицинских масок общей стоимостью около 77,7 миллиона сомов. Сегодня мы принимаем очередную партию гуманитарной помощи правительства Республики Казахстан в виде вакцины QazVac в количестве 25 тысяч доз. Это 12,5 тысячи людей, защищенных от тяжелой формы COVID-19. Выражаю благодарность за помощь и надеюсь на дальнейшее развитие теплых, дружественных отношений между нашими странами», — сказал он.

В ведомстве добавили, что, по словам одного из разработчиков вакцины QazVac Ергали Абдураимова, ею рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Рекомендуемый промежуток между двумя дозами составляет 21 день. «На сегодня провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев, серьезные побочные эффекты не зафиксированы. В технологии используются те компоненты, которые одобрены ВОЗ, это стандартная технология. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодня не было выявлено», — подчеркнул он.

Вакцина QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана. Вакцина инактивированная, является очищенным препаратом, хорошо переносится.