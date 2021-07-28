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Общество

Расследование по факту смерти Азимжана Аскарова продолжится. Решение суда

Бишкекский городской суд отменил постановление первой инстанции о прекращении расследования факта смерти правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом сообщают юристы.

По их словам, Свердловский районный суд Бишкека рассмотрит теперь жалобу адвоката Айдара  Сыдыкова на постановление о прекращении досудебного производства по факту смерти правозащитника заново.

Адвокаты намерены подать жалобу в дисциплинарную комиссию судей на действия следственного судьи Свердловского районного суда Бишкека Алмазбека Тумонова.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202323/
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