Годовщина смерти Азимжана Аскарова. ГСИН утверждает: состава преступления нет

ГСИН продолжает утверждать, что состава преступления в смерти правозащитника Азимжана Аскарова в ИК № 47 нет.

В ведомстве отметили, что в заключении экспертов говорится: летальный исход наступил в результате двусторонней пневмонии. Она спровоцировала острую сердечную и дыхательную недостаточность.

Факт смерти осужденного Азимжана Аскарова был зарегистрирован в ЕРПП.

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«Следует отметить, что осужденному Аскарову за время отбывания наказания в учреждениях ГСИН оказывалась адекватная медицинская помощь. Прямой причинной связи между заболеваниями Азимжана Аскарова и его содержанием в условиях особого режима, предусмотренного для осужденных к пожизненному лишению свободы, не отмечается. Учитывая эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и ростом заболевания пневмонией, согласно УПК, досудебное производство по факту смерти Аскарова было прекращено за отсутствием состава преступления», — сказали в ГСИН.

Однако адвокаты правозащитника уверены: необходимая медицинская помощь Аскарову оказана не была. Они добиваются возобновления расследования.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.