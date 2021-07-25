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Общество

Миллионы подписчиков и просмотров. Топ-5 тиктокеров Кыргызстана

TikTok уже не просто приложение, а культурный феномен, который стал основной платформой для общения целого поколения по всему миру. Платформа позволяет пользователям создавать короткие видеоролики с музыкой, фильтрами и некоторыми другими функциями. На эту бесконечную ленту из контента подсели миллионы.

Приложение стало очень популярным в последние пять лет. Статистика показывает, что по состоянию на январь 2021 года здесь было 689 миллионов активных пользователей в месяц. Это делает TikTok седьмой по величине платформой по количеству пользователей, он уже обогнал Snapchat, Pinterest и Twitter.

24.kg собрало топ-5 популярных блогеров в TikTok из Кыргызстана, которых просматривают миллионы пользователей по всему миру.

Одним из самых популярных тиктокеров в Кыргызстане по праву считается Nadia Gaga (Надя Кудинова). Но ее официальный аккаунт не так давно заблокировали.

@nadia__gaga

репост // спасибо за 6905 подписчиков, извините ##sorry ##imsorry ##nadia_gaga ##loveindia

♬ Ратата - Konfuz
За ней следили 4 миллиона пользователей, видео набирали по 15-20 миллионов просмотров. Девушка снимает юмористические ролики и клипы.

Большой популярностью пользуется и группа молодых людей под названием Crushhouse. У ребят 2 миллиона 700 тысяч подписчиков и более 44 миллионов отметок «нравится». Они снимают тематические ролики, юмористические скетчи и многое другое.

@crushhouse_

Что забыли? ##crushhousekg##тысячаменя

original sound - Big-Reg
Другой активный пользователь платформы — Эльдар Тыналиев. У него 1,5 миллиона подписчиков и 34,5 миллиона лайков под видео. Кыргызстанец снимает ролики о науке, проводит эксперименты и проверяет, работают ли популярные лайфхаки в повседневной жизни. Большинство из загруженных видео Эльдара набирают по несколько миллионов просмотров.

@tynalieff

Спасёт ли каска голову человека? Мой инстаграм: tynalieff ##эксперимент

♬ Smoke Em If Ya Got Em - Ryan Gilbert
Немало лайков в кыргызском сегменте TikTok у пользователя под ником @birbala_. Он позиционирует себя как уличный танцор. Его ролики набирают в среднем до 300 тысяч просмотров и около 30 тысяч лайков. Пользователь получил 6 миллионов 600 тысяч лайков на все загруженные ролики. Помимо танцев в общественных местах, он также снимает пранки и другие юмористические видео. На аккаунт молодого человека подписаны почти 333 тысячи пользователей TikTok.
@birbala_

Все таки решил снять этот ТРЕНД

♬ original sound - TyG

TikTok — это не только развлекательный контент, но и освещение актуальных политических и социальных проблем в Кыргызстане. Например, юморист и бывший кавээнщик Ростислав Ященко снимает немало роликов о выборах, загрязнении воздуха, политике. На блогера подписаны почти 98 тысяч пользователей платформы. Просматривают его ролики от 10 тысяч до 1 миллиона раз.

@irasya_

##политика ##кыргызстан ##казахстан ##бишкек ##ош ##алматы ##астана

♬ оригинальный звук - Ростислав Ященко
Айсымал — модель и блогер, участвовала в конкурсе «Мисс Кыргызстан 2019». Раньше на ее TikTok были подписаны больше 600 тысяч зрителей. Однако после блокировки аккаунта она создала новый, и сейчас за девушкой следят около 31 тысячи подписчиков.
@aaybasheva

ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ КАК БЫЛО СЛОЖНО УЧИТЬ ЗНАКИ ЗОДИАКА НА АНГЛ АААА (Inst:AYBSHV)

♬ original sound - Aybshv

Количество лайков на видео — 803 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201958/
просмотров: 232
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