Миллионы подписчиков и просмотров. Топ-5 тиктокеров Кыргызстана

TikTok уже не просто приложение, а культурный феномен, который стал основной платформой для общения целого поколения по всему миру. Платформа позволяет пользователям создавать короткие видеоролики с музыкой, фильтрами и некоторыми другими функциями. На эту бесконечную ленту из контента подсели миллионы.

Приложение стало очень популярным в последние пять лет. Статистика показывает, что по состоянию на январь 2021 года здесь было 689 миллионов активных пользователей в месяц. Это делает TikTok седьмой по величине платформой по количеству пользователей, он уже обогнал Snapchat, Pinterest и Twitter.

24.kg собрало топ-5 популярных блогеров в TikTok из Кыргызстана, которых просматривают миллионы пользователей по всему миру.

Одним из самых популярных тиктокеров в Кыргызстане по праву считается Nadia Gaga (Надя Кудинова). Но ее официальный аккаунт не так давно заблокировали.

За ней следилипользователей, видео набирали по 15-20 миллионов просмотров. Девушка снимает юмористические ролики и клипы.

Большой популярностью пользуется и группа молодых людей под названием Crushhouse. У ребят 2 миллиона 700 тысяч подписчиков и более 44 миллионов отметок «нравится». Они снимают тематические ролики, юмористические скетчи и многое другое.

Другой активный пользователь платформы — Эльдар Тыналиев. У негоподписчиков и 34,5 миллиона лайков под видео. Кыргызстанец снимает ролики о науке, проводит эксперименты и проверяет, работают ли популярные лайфхаки в повседневной жизни. Большинство из загруженных видео Эльдара набирают по несколько миллионов просмотров.

Немало лайков в кыргызском сегменте TikTok у пользователя под ником @birbala_. Он позиционирует себя как уличный танцор. Его ролики набирают в среднем до 300 тысяч просмотров и около 30 тысяч лайков. Пользователь получил 6 миллионов 600 тысяч лайков на все загруженные ролики. Помимо танцев в общественных местах, он также снимает пранки и другие юмористические видео. На аккаунт молодого человека подписаны почтипользователей TikTok.

TikTok — это не только развлекательный контент, но и освещение актуальных политических и социальных проблем в Кыргызстане. Например, юморист и бывший кавээнщик Ростислав Ященко снимает немало роликов о выборах, загрязнении воздуха, политике. На блогера подписаны почти 98 тысяч пользователей платформы. Просматривают его ролики от 10 тысяч до 1 миллиона раз.

@aaybasheva ЕСЛИ БЫ ВЫ ЗНАЛИ КАК БЫЛО СЛОЖНО УЧИТЬ ЗНАКИ ЗОДИАКА НА АНГЛ АААА (Inst:AYBSHV) ♬ original sound - Aybshv

Айсымал — модель и блогер, участвовала в конкурсе «Мисс Кыргызстан 2019». Раньше на ее TikTok были подписаны больше 600 тысяч зрителей. Однако после блокировки аккаунта она создала новый, и сейчас за девушкой следят околоподписчиков.

Количество лайков на видео — 803 тысячи.