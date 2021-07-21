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Общество
Сюжет: Проект детальной планировки Бишкека

Скандальный ПДП. Суд рассматривает восстановление срока давности

В городском суде продолжается рассмотрение жалобы управления капстроительства мэрии Бишкека на решение административного суда о признании постановления БГК об утверждении Проекта детальной планировки Центральной части столицы недействительным.

Ранее УКС внесло ходатайство о восстановлении пропущенного процессуального срока для подачи апелляционной жалобы. Об этом 24.kg сообщил юрист Эрик Ирискулбеков.

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«Сегодня мы внесли свои возражения. Кроме того, заявили ходатайство о приостановлении дела, потому что, согласно Административно-процессуальному кодексу (АПК), они обязаны это сделать, если есть иное судопроизводство. Сейчас идет досудебное разбирательство в ГКНБ по факту выявленных при разработке ПДП нарушений. Но суд оставил его открытым, тогда я объявил отвод суду. Во-первых, АПК не предусматривает возможность оставления данного вопроса открытым. Во-вторых, судебная коллегия сказала, что будет его рассматривать вместе с восстановлением сроков. Мы посчитали, что этим самым суд показал свою заинтересованность. В итоге отвод коллегия не удовлетворила, в заседании объявлен перерыв», — отметил он.

Напомним, ранее горожане подали иск об отмене ПДП, ответчиком выступал Бишкекский горкенеш. Административный суд столицы удовлетворил их иск. Генпрокуратура сообщила, что Проект детальной планировки центральной части Бишкека нанес ущерб государству на более чем 20 миллионов сомов.

В управлении капитального строительства мэрии Бишкека утверждают, что не знали о решении административного суда и просят восстановить пропущенный процессуальный срок для подачи апелляционной жалобы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201692/
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