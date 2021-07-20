Курман айт. Как прошел айт намаз в центральной мечети страны

Около семи тысяч кыргызстанцев пришли сегодня в центральную мечеть имени имама Сарахсия в Бишкеке на айт намаз по случаю празднования Курман айта.

По данным Духовного управления мусульман Кыргызстана, мероприятие прошло при строгом соблюдении санитарных норм.

На праздничный намаз пришли глава кабинета министров Улукбек Марипов, исполняющий обязанности мэра столицы Бактыбек Кудайбергенов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в КР Ахмет Садык Доган.

Муфтий страны Замир Ракиев поздравил мусульман с праздником, верующие помолились о мире и единстве.