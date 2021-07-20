Третья волна COVID-19. На айт намаз в Оше собрались около шести тысяч человек

В центральной мечети Сулайман-Тоо в Оше около шести тысяч человек приняли участие на праздничном айт намазе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

По ее данным, мэр города Таалайбек Сарыбашов поздравил всех со священным праздником Курман айт, подчеркнув, что испокон веков он укрепляет единство народа, олицетворяет добро и милосердие.

«Курман айт считается одним из главных праздников мусульман, отражающий такие бесценные качества и достижения человечества, как мир, доброта, единство и сострадание. В этот день каждый из нас помогает нуждающимся, посещает и поздравляет родственников, соседей, друзей, принимает гостей, выражает радость по случаю праздника. Это праздник духовного и нравственного самосовершенствования, терпимости и милосердия, уважительного отношения к старшим, что особенно важно сегодня, в нашем мире», — отметил чиновник.

Ранее Духовное управление мусульман Кыргызстана из-за пандемии коронавируса отказалось от проведения айт намаза на площадях городов, рекомендовав провести их в мечетях.