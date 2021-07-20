Курман айт. Как отмечают священный праздник мусульмане разных стран мира

Сегодня один из главных мусульманских праздников — Курман айт. Второй год мусульмане всего мира отмечают его в условиях строгих ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Арабское название праздника Ид аль-Адха, переводится как «праздник жертвы». В русском языке закрепилось название Курбан байрам.

Первая часть этого названия происходит от арабского «курбан» — жертва, вторая — тюркское слово «байрам» («праздник»). Часто вместо слова «байрам» употребляется слово «аид» (айт) — от арабского «праздник». Поэтому в кыргызском языке наименование праздника звучит как Курман айт.

В этот день мусульмане приносят в жертву барана или другой крупный рогатый скот и помогают нуждающимся. Смысл священного праздника один и посыл общий, но в каждой стране существуют свои нюансы и традиции.

Редакция 24.kg узнала, как в других мусульманских странах отмечают священный праздник.

В основе празднования заложена древняя легенда, истоки которой есть не только в Коране, но и в Ветхом Завете. Речь об Ибрахиме (Аврааме), который хотел принести в жертву своего сына Исмаила (Исаака). Но бог сжалился над ним и послал ягненка. Для верующих мусульман эта легенда является очень важной, и потому они на протяжении всего времени празднования возносят благодарность Аллаху за оказанную милость и спасение ребенка.

1 Кыргызстан

Отмечать этот праздник начинают уже накануне, после вечернего намаза дня Арапа (Четтик, Шеттик). В этот день готовят боорсоки и чак-чак. Утром в день Курман айта верующие совершают омовение и надевают новую одежду. Мужчины отправляются на праздничную молитву в мечеть, где молдо говорит важные для верующих слова. А женщины совершают намаз дома, а после накрывают стол. После молитвы мужчины режут барана, ягненка, козла или корову. Треть мяса должна быть роздана нищим, часть поделена между родственниками и соседями, остальное хозяева могут оставить себе. В эти дни люди также посещают места захоронений, вспоминают ушедших родных и близких, после чего собираются за праздничным столом.

2 Турция

Курбан байрам в Турции празднуют на десятый день месяца Зуль-Хиджжа мусульманского календаря, спустя два месяца и десять дней после Шекер байрамы (Орозо айт). Официальные выходные по этому поводу продолжаются четыре дня, но на самом деле школы и некоторые другие учреждения могут не работать неделю. Подготовка к Курбан байраму в Турции проходит заблаговременно, на праздничный стол обязательно ставят разные блюда, многие из которых мясные. В день Курбан байрама турки жарят мясо принесенного в жертву животного, готовят халву из манки, домашнюю пахлаву, пирожное кадаиф (турецкая сладость с грецким орехом) и пьют чай. На следующий день жарят печень животного и готовят калепаче — суп из бараньих или телячьих ног, головы и внутренних органов. Блюдо также может содержать говяжьи (или телячьи) ушки, языки, глаза или мозги.

3 Катар

Для жителей Катара Курбан байрам — семейный праздник. Хотя массовые мероприятия в этом году отменены в Дохе, существует ежегодная традиция отмечать Курбан байрам захватывающими фейерверками, фантастическими развлечениями и мероприятиями, объединяющими семьи. Музыка и пение — отличный способ объединить людей и отметить семейный праздник. Учитывая, что в праздник принято уделять особое внимание семье, неудивительно, что на Курбан байрам в Дохе всегда много развлечений для детей.

4 Саудовская Аравия

Празднование здесь также сопровождается общими молитвами и жертвоприношением. После возвращения из мечети и перед подачей еды детям раздают деньги и подарки от взрослых. Для саудовских семей в этот день на стол ставят определенные блюда. Это мугалгал, джереш и маамул.

Мугалгал — одно из самых известных блюд Саудовской Аравии. Рубленое мясо ягненка подают со свежими помидорами, луком и зеленым перцем, обжаренные вместе со специями.

Джереш — традиционное блюдо, популярное на Аравийском полуострове. Измельченную пшеницу варят в молоке. По текстуре джереш похож на кашу.

Маамул — небольшое песочное печенье с финиками, фисташками или грецкими орехами. Они могут быть разной формы, декорированы вручную или изготовлены в специальных деревянных формочках.

5 Марокко

В Марокко к празднику заранее готовят сладости и печенье, детям покупают новую одежду и традиционные костюмы. По марокканской традиции в этот день готовят мясные субпродукты, такие как печень и сердце. На второй день священного праздника готовят мехуи (барбекю в марокканском стиле), приготовленную на пару овечью голову и мрузия (сладкий и соленый таджин из мяса со специальной смесью специй).

6 Малайзия

В Малайзии этот день называют «Сладкий Ид» из-за количества и разнообразия сладких блюд. На завтрак в этой стране в священный праздник подают блюдо под названием «бобер» — вермишель варят на молоке, добавляют специи и финики.

Отметим, в Малайзии мало пира или веселья в этот день — это тот праздник, который больше связан с духовными потребностями, чем с физическими.

7 Мальдивские острова

После утренней молитвы местные мусульмане подают на стол рыбный пирог — блюдо под названием «кульхи боакибаа». Каждая семья готовит множество вкусностей, приглашая друзей, близких и соседей на завтрак и обед. Рис, основной продукт питания в большинстве мальдивских семей, поэтому и в этот день подают много блюд с рисом.