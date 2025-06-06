Курман айт. Айт-намаз в центральной мечети Бишкека собрал тысячи верующих

Сегодня утром по случаю праздника Курман айт в центральной мечети имени имама Сарахси в Бишкеке прошел праздничный Айт-намаз.

Тысячи верующих собрались на площади перед мечетью еще до восхода солнца, чтобы вместе совершить молитву и отметить один из самых значимых дней в исламском календаре.

Айт-намаз провел глава Духовного управления мусульман Кыргызстана Абдулазиз Закиров. В своей проповеди он напомнил о важности жертвенности, сострадания и помощи нуждающимся. После молитвы многие семьи отправились совершать обряд жертвоприношения.

Курман айт — один из священных праздников мусульман, который объединяет людей и позволяет им осознать себя единым целым. Он символизирует верность долгу, мудрость, терпимость, готовность к самопожертвованию во имя высоких идеалов. В этот день мусульмане обязаны совершить обряд жертвоприношения.