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Общество

Городские чиновники обещают заняться ремонтом разбитых тротуаров в Бишкеке

Исполняющий обязанности мэра Бишкека Бактыбек Кудайбергенов проинспектировал состояние столичных тротуаров и улицы Тогулбай-Ата, где планируют реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По ее данным, на отрезке улицы Тогулбай-Ата от Орозбекова до Ибраимова будет проводиться реконструкция дорожного полотна в рамках реализации второй фазы проекта «Развитие улично-дорожной сети города Бишкека». Напомним, эти работы проводятся за счет грантовых средств КНР.

Протяженность участка составляет 1 тысячу 280 метров, ширина проезжей части дороги — 15,6 метра.

В муниципалитете обещают, что также будут обустроены тротуары и ирригационная система.

«Однако при реконструкции дороги под снос попадают и некоторые объекты, препятствующие началу ремонтных работ. Во время детального обхода тротуара по улице Боконбаева, градоначальник отметил ряд замечаний и поручил МП «Бишкекасфальтсервис» в кратчайшие сроки начать их ремонт», — проинформировала пресс-служба.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/201543/
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