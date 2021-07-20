Сегодня Курман айт — священный праздник для мусульман. Его отмечают через 70 дней после завершения поста Рамазан и Орозо айта.

Это праздник жертвоприношения, который издревле отмечают мусульмане. Историю его происхождения запечатлел сюжет из Корана, рассказывающий о преданности пророка Ибрагима, который готов был принести сына Исмаила в жертву Аллаху. Всевышний оценил добродетель истинного мусульманина и сохранил жизнь его сына. В жертву был принесен ягненок.

Сегодня каждый истинный мусульманин обязан зарезать верблюда, верблюдицу, быка, корову, буйвола, буйволицу, барана или козу. И большую часть мяса раздать нуждающимся.

Курман айт — символ добра, милосердия и заботы о ближних вне зависимости от их национальности и вероисповедания. Это праздник надежды на лучшее и веры в будущее.

Редакция 24.kg поздравляет кыргызстанцев с Курман айтом. Мира, добра и здоровья вам и вашим близким и родным!

Айт маарек болсун!