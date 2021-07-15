Вакцинация от COVID-19. В пансионатах на Иссык-Куле развернут мобильные группы

В Министерстве здравоохранения и социального развития довольны темпами вакцинации населения от коронавируса. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, завтра на Иссык-Куле в каждом пансионате будут открывать мобильные группы.

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«Мы мониторим ситуацию. В пансионатах нет свободных мест. При этом там соблюдают положенные алгоритмы — маски носят, руки обрабатывают, я проверяю. Первую дозу люди получат на Иссык-Куле, а вторую смогут получить по месту жительства или любом другом месте, поскольку мы им даем паспорт о вакцинации с указанием даты получения первой и второй доз», — сказал Алымкадыр Бейшеналиев.

Он отметил, что прививочные пункты открывают во всех больших учреждениях по республике. «Вакцинация добровольная. Будем агитировать получить прививку», — добавил глава Минздрава.

Напомним, 11 июля из Китая в Кыргызстан поступило 1,25 миллиона доз вакцины Sinopharm. Сегодня во всех регионах страны проводится вакцинация против COVID-19. Открыто более 800 временных прививочных пунктов, в том числе в парках, торговых центрах и образовательных учреждениях. Для получения прививки необходимо иметь при себе паспорт.