Скандал в ГСИН. Допущено грубейшее нарушение при освобождении кримавторитета Доо

Чынгыз Жумагулов, известный в криминальном мире по прозвищу Дoo, освобожден из мест лишения свободы с грубейшими нарушениями. Об этом 24.kg сообщил собственный источник в правоохранительных органах.

«Жумагулов отбывал наказание в исправительной колонии № 3 в Новопокровке. Он был освобожден сегодня в 6.30, то есть в нерабочее время. Это грубейшее нарушение правил. Есть информация, что такое распоряжение дал один из заместителей председателя ГСИН — освободить его как можно скорее. Сам председатель был не в курсе этого. Когда ему доложили, разразился скандал. Сейчас по этому факту назначено внутреннее расследование», — сообщил собеседник редакции.

В пресс-службе ГСИН редакции ответили, что нарушений в освобождении заключенного нет.

«Его освобождение выпало на выходные. Он должен был выйти из колонии еще вчера. Поэтому его выпустили сегодня с утра. Нарушений нет», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе не смогли ответить, была ли назначена по этому поводу внутренняя проверка, пообещав предоставить информацию позже.

Напомним, сегодня стало известно об освобождении Жумагулова. В ГСИН сообщили, что он отбыл положенное наказание. Первомайский районный суд Бишкека летом прошлого года признал виновным Чынгыза Жумагулова по статье «Хулиганство» и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. Прокуратура просила назначить ему и двум его подельникам наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Чынгыз Жумагулов и еще двое членов ОПГ Камчи Кольбаева обвиняются в избиении до смерти двух членов преступной группировки. На момент совершения преступления Чынгыз Жумагулов отбывал наказание в колонии-поселении.