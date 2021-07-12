В Кыргызстане началась приемная кампания в колледжи

В Кыргызстане сегодня началась приемная кампания в колледжи. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, сегодня в республике работает 153 колледжа, из которых 48 — государственные. Подготовка кадров ведется по 130 специальностям. На 2021-2022 учебный год выделено 4 тысячи 131 бюджетное место.

В этом учебном году прием и оформление документов абитуриентов на дневное/заочное отделение ведется через интернет с помощью автоматизированной информационной системы.

Абитуриентам необходимо предварительно пройти регистрацию в школе или колледже и получить логин и пароль для входа на сайт, чтобы выбрать колледж и специальность.

Отбор и зачисление абитуриентов проводится в три тура. В каждом туре абитуриент имеет право подать по одной заявке для участия в конкурсах на бюджетное и контрактное места.

Конкурс (вне зависимости от формы обучения) проводится по сумме средней оценки аттестата о среднем образовании (11-й класс) или свидетельства об основном общем образовании (9-й класс) и оценки по одному профилирующему предмету для конкретной специальности, а также в случае проведения результатов онлайн-тестирования.

В случаях, если на одно место претендуют абитуриенты с одинаковой средней оценкой аттестата или свидетельства, приемная комиссия спуза имеет право провести для них дополнительные вступительные испытания в режиме онлайн с применением дистанционных образовательных технологий.

Конкурс по медицинским специальностям проводится по сумме баллов, полученных абитуриентом при сдаче вступительных испытаний, проводимых спузом самостоятельно, и средних оценок документа об образовании и оценки профилирующего предмета.

Специальности в области культуры и искусства и физической культуры и спорта организуют проведение вступительных (творческих) испытаний в традиционном режиме с обязательным соблюдением необходимых санитарно-гигиенических норм.

Посмотреть инструкцию о зачислении можно по ссылке.