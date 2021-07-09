Суд отказал Эндрю Качинсу в рассмотрении дела в закрытом режиме

Суд отказал бывшему директору АУЦА Эндрю Качинсу в удовлетворении ходатайства о рассмотрении его дела в закрытом режиме — без участия СМИ.

Судья Махабат Бекишова сочла недостаточным обоснования, приведенные в прошении обвиняемого.

«Постановлением суда ваше ходатайство оставлено без удовлетворения, так как суд обязан обеспечить открытое судебное разбирательство. И в связи с тем, что заявленное ходатайство было необоснованным, оно отклонено», — сказала судья.

Отметим, ранее экс-директор АУЦА Эндрю Качинс попросил судью рассматривать дело без СМИ.

Эндрю Качинса обвиняют по статьям УК КР «Контрабанда предметов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта», а также «Незаконное изготовление наркотических средств либо психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров без цели сбыта в небольших размерах» Кодекса о проступках.