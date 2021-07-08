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Общество

С 16 июля возобновляется рейс по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа

Возобновляются регулярные рейсы по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа. Об этом сообщили в ОАО «Международный аэропорт Манас».

По его данным, перелеты будут три рейса в неделю — в среду, пятницу и воскресенье.

Рейсы по маршруту Шарджа — Бишкек — Шарджа будет выполнять авиакомпания Air Arabia (ОАЭ) с 16 июля. Длительность полета — около четырех часов.

Отмечается, что в целях расширения географии полетов и наращивания пассажиропотока ОАО «МАМ» проводит работу по привлечению новых авиакомпаний и открытию новых рейсов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/200280/
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