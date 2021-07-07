8 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.30-18.00 — отрезки улиц Суванбердиева, Бектенова, Юнусалиева, переулки Бийский, Нежинский, 12-й микрорайон, 65/2, 62, 63, 64, 65, 69;

9.00-17.00 — улица Саманчина, 5;

9.30-18.30 — отрезки улиц Усенбаева, Ибраимова;

9.30-19.00 — село Орто-Сай (улицы Предгорная, Иманалиева, Балык Кумара, Южная, Лесхоз, 15);

9.00-17.00 — проспект Айтматова, 303, 325, отрезки улиц Гастелло, Панфилова, Горького, переулок Ашхабадский;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ача-Бешик, Южная магистраль).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

8.00-18.00 — села Константиновка (улицы Береговая, Молодежная, Парковая, Садовая, Головное сооружение, Школьная, Первомайская, Цветочная, Новая), Луговое (улицы Березовая, Светлая, Новостройка, Мирная, Луговая, Трансформаторная, Алма-Атинская, Аламединская, Садовая, Северный, переулок Садовый, тупик Северный), Каирма (улицы Актюбинская, Каирминская, Строительная), Ленинское (улицы Восточная, Виноградная, Алма-Атинская, Малая ГЭС), Маевка (улицы Больничная, Молодая Гвардия, Восточная, Тепличная, Строительная, Сельская, Совхозная, Тулебердиева, Школьная, Скворцова, жилмассивы «23 ГА», «Берекет», «Биримдик», «Замандаш», «Келечек», «2 ГА», «Кут», «Шаттык», «Ынтымак», МТФ), Байтик (улицы Береговая, Байтик, жилмассив «Байтик»), микрорайон «Учкун» (улицы Кайынды, Путейская, Учкун, Станция «Алтын-Бак», Чымындык), село Кырман (улицы Айбек-Ата, Кенеш, Ынтымак, 6 ГА, 20 ГА, Достук, Иссык-Куль);

9.00-18.00 — села Карла Маркса (улицы Шоссейная, 22-го партсъезда), Ленинское (улицы Алма-Атинская), Арашан (улицы Молдобекова, Проектируемая, Новая), Таш-Добо (улицы Ленина, Советская, Горького, Южная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Чкалова, проспект Победы), микрорайон «Учкун» (улицы Манаса, Иссык-Кульская, 50 ГА), жилмассив «Кырман» (улицы Шабдана Баатыра);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Деповская, Ала-Арчинская, Пограничная, Крупская, Западная, Тынчтык, Усупбаева, жилмассив «Ак-Ордо», контур 519), Военно-Антоновка (улицы Горького, Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Ленина, Токтогула, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Школьная, Северная, Пушкина, Красноармейская, Полярная), Студенческое (улицы Юбилейная, Артезианская, Намазалы ажы, Проектируемая, Новосадовая, Садовая, Комсомольская, Беговая, переулок Новосадовый), Чат-Кель (улица Восточная), совхоз Фрунзе, села Манас (улицы Радиоцентральная, Авиагородок, Дружба, Пушкина, Спортивная, Черемушки, Южная) Первомайское (улица Береговая), Сокулук (улицы Кирова, Юбилейная, Фрунзе, Свердлова, Кайназаровой, Ленина, Достук, Полевая, Ошская, Ленинградская, Школьная, Мира, Весенняя, Московская, Победы, Набережная, Восточная, Садовая, Проектируемая, Ленина, Батаева, Шопокова, переулки Ленинградский, Московский, Юбилейный, Школьный), Романовка (улица Кирова, Озерная, Комсомольская, Фрунзе, Полевая, Пионерская, Набережная, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная), город Шопоков (улицы Комсомольская, Пионерская, Гоголя, Токтогула);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Темен-Суу (улицы Широкая, ОКХ, Карла Маркса), Александровка (МТФ, улица Мамайская), Телек (улицы Школьная, Попова, Мира);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Алексеевка (улица Центральная), Новониколаевка (улицы Западная, Зеленая, Ленина, Центральная, Комсомольская, Первомайская, Советская, Школьная, Крупская, Свердлова, Энгельса, Пушкина, Луговая, Пионерская, Юбилейная), Ак-Башат, Арал, Айдарбек, город Кара-Балта (улицы Спортивная, Кирова, Свердлова);

Панфиловский РЭС

9-00-17.00 — села Чалдывар (улица Верхняя), Бухара (улицы К-Осуке, Давыденко);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Туз (улицы Мусаходжоева, Гагарина, Максутбаева), город Кант (улицы Лермонтова, Чекирова, Толстого, Суворова, Западная, Цемзаводская, Чапаева, Ленина, Бокомбаева), села Люксембург (улицы Ленина, Советская, Токмакская, Гагарина, Мира, Джальминского, Садовая, Тельмана, Толстого, Суворова, Островского, Пушкина, Бекмуратова, Комсомольская, Ватутина, Крупская, Фрунзенская, Набережная, Колхозная, Молодежная, Карасуйская);

Чуйский РЭС

9.30-18.00 — села Он Бир Жылга (улицы Ленина, Кок-Каптал, Абдыкерим Ата), Шамшы (улицы Советская, Набережная), Карой, Советское, Дон-Арык, Алчалуу, Султан, Талды-Булак;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Боролдой (улица Ленина), Жылтыр (кошары), Каинды (улица Токомбаева), Нур (улица Ладышева), город Кемин (улицы Горького, Калинина, Праволинейная, Степная, Чкалова, Советская).

3 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — город Талас (улицы Оторбаева, Усонбаева), села Жоон-Добо, Суулу-Маймак

8.30-17.00 — села Маданият, Уч-Эмчек;

8.00-18.00 — села Уч-Коргон, Жийде.

4 Ошская область Ошская область

8.00-17.00 — город Ош (улицы Ошская, Жийделик, Жим, Кайназаровой, Каримова, Кызыл-Аскер, Хакимжан, Нариман, Раззакова, Салиевой, Маматсакова), сельские управы Куршаб, Кызыл Октябрь, Кароол, Жалпак-Таш, села Беш-Тал, Борко, Калинина, Маданият, Мачак, Кайрат.

5 Баткенская область Баткенская область