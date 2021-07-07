Посол Кыргызстана в Турции намерен добиться встречи с похищенным Орханом Инанды

Состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Турции Кубанычбека Омуралиева с заместителем министра иностранных дел ТР Явузом Селимом Кыраном, курирующим консульские вопросы.

В ходе встречи Омуралиев сообщил о направлении ноты посольства в МИД Турции с просьбой сообщить о местонахождении гражданина Кыргызстана Орхана Инанды и обеспечить к нему доступ консульского сотрудника.

Заместитель министра Явуз Кыран заверил, что МИД направит просьбу кыргызской стороны на рассмотрение Министерства юстиции Турции. При этом отметил, что Орхан Инанды является гражданином Турции, и он не владеет информацией о его местонахождении.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.