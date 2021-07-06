7 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 8.00-17.00 — жилмассив «Мурас-Ордо»;
- 9.00-12.00 — улица Кульчоро, 21;
- 9.00-17.00 — 10-й микрорайон, 3, улица Сыдыкова;
- 9.00-18.00 — жилмассивы «Ала-Арча», «Колмо», «Арча-Бешик» (улица Кызыл-Адыр), отрезки улиц Чортекова, Куюкова, 19-й линии, Матисакова, Садырбаева, Абдумомунова, Уметалиева, Рыскулова, Репина, Айни, Хоперской, Дагестанской, Кызыл-Кийской, Талды-Суйский, переулки Саруйский, Измайловский;
- 9.30-14.00 — улица Кольбаева, 22, 24, 28, 30;
- 9.30-18.00 — 11-й микрорайон, 20/1, 26, 27;
- 9.30-18.30 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Тыныстанова, Орозбекова, Серова, Щусева, Васильева, Магаданской, Логвиненко, Курганской, Тельмана, Щербакова, Дзержинского, переулок Донской, БЧК;
- 9.30-19.00 — 6-й микрорайон, 20а, 26, 27, отрезки улиц Каралаева, Сухэ-Батора;
- 10.00-17.00 — жилмассив «Рухий-Мурас»;
- 13.00-18.00 — отрезки улиц Маяковского, Элебесова, Васильева, Фирсова, переулки Карагачевый, Орто-Токойский.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-13.00 — села Мраморное, Керниш (улица Спутник), Озерное, Лесхоз, МТФ-2, Тендик, Рассвет
- 8.00-18.00 — села Садовое (улицы Кара-Суйская, 8 марта, Учхозская, Мыканская, Гидровская, переулок Бегалиева), Аламедин (улицы Зеленая, Пушкина, Суворова, Пролетарская), Новостройка ГЭС-3 , Восток (улицы Карла Маркса, Весенняя, Ленина, Тельмана, Молодежная, Мирная, Крупской), Васильевка, Полевое, Виноградное, Карла-Маркса (улицы Набережная, Шопокова, Киевская, Ленина, Панфилова, Веселая, Горького, Садовая, Звездная, Молодая Гвардия, Молодежная, Пионерская, Крупская);
- 9.00-18.00 — села Таш-Добо (улицы Кооперативная, Ленина, Больничная, Аптечная), Кашка-Суу (улица Озгоруш), Башкара-Суу (улица Комсомольская), Байтик (жилмассив «Байтик», улицы Новостройка, Береговая, Суюмбаева, Сейтека, Ынтымак, Проектируемая, Байтик), Лебединовка (улицы Тянь-Шаньская, Северная, Ошская, Узгенская, Нарынская, Северная, Бокомбаева, Родниковая), Ленинское (улица Алма-Атинская);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (ТЭЦ-2, жилмассив «Ак-Ордо»), Достук, Военно-Антоновка (улицы Крупская, МТФ, Октябрьская, Пионерская, Степная, Северная, Полярная, Западная, Шевченко, Комсомольская, Первомайская, Колхозная, Школьная, Южная, Дружбы, Пушкина, Токтогула, Ленина, Красноармейская, Ала-Арчинская), Студенческое (улицы Юбилейная, Артезианская, Комсомольская, Садовая, Намазалы ажи, Беговая, Южная), Комсомольское, Манас Первомайское (улицы Спортивная, Чмыря), Сокулук (улицы Мельничная, Молодежная, Вишневая, Фрунзе, Жаштык, Кирова, Краснодарская, Железнодорожная, Карагачевая, Луговая, Индустриальная, 60 лет Киргизии, Речная, Кайназаровой, Торговая, Калинина, Белинская, Южная, 50 лет Октября, Труда);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная), Кыз-Моло (улицы Центральная, Грибанова), Беш-Корук (улица Эсенкула);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — села Алексеевка (улицы Панфилова, Фрунзе, Жукова), Ийри-Суу (улица Восточная), дачи «Тюльпан»;
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — села Туз (улицы Максутбаева, Чекирова, Мусаходжоева, Осмонова);
Чуйский РЭС
- 9.30-18.00 — села Прогресс, Шамшы, Карой, Советское, Дон-Арык, Алчалу, Талды-Булак, Султан;
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — села Каинды (улица Базаркулова), Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улицы Ленина, Беляндры).
3Таласская область
- 8.30-17.00 — села Бейшеке, Мин-Булак, Ак-Добо, Кызыл-Сай;
- 9.00-17.00 — села Ак-Башат, Кашка-Жол, Озгоруш, Кок-Ой;
- 8.00-18.00 — село Покровка.
4Ошская область
- 8.00-17.00 — село Большевик, сельские управы Чон-Алай, Жекенди, город Ош («Авиагородок», село Арипжан, улицы Ошская, Кызыл-Аскер, Бабараимова, Матросова, Мира, Жаштар, Нариман, Жийделик, Жим, Ленин);
- 8.00-18.00 — сельские управы Ийри-Суу, Жыланды, Чангет, Заргер, Жазы, Баш-Добо.
5Баткенская область
- 8.00-18.00 — города Кызыл-Кия (улица Спортивная, Кулатова, Хрипченко, Новая, Привокзальная, Комсомольская, Советская, Иродан, Механизаторская, Набережная, Орто-Кыштак, Беш-Капа, Жусубалиева, Пионерская, Стахановская, Киргизская, Техникумская, Школьная, Нигматуллина, Кирова, Кувасай, Суукана, Кагановича, Сулайманабад, Тынчтык, села Тешик-Арык, Жаштык, Ак-Булак), Баткен (кварталы «Чет-Булак», «Тура-Таш», «Тулку-Таш»), сельская управа Кара-Булак.