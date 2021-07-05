Город задыхается зимой. В Бишкеке появился стрит-арт о проблеме смога

На заборе Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта в Бишкеке появился стрит-арт о проблеме смога и экологии. Фото в Instagram опубликовала художница Вера Андрианова.

По ее словам, работа посвящена прошлой зиме, которую пережили бишкекчане. «Посвящается также тем зимним месяцам, которые нам еще предстоит пережить, пока мы не изменим свое потребительское отношение к окружающему нас миру», — подписала она публикацию.