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Общество

С мая туристическая милиция оказала помощь 150 иностранным гражданам

С мая туристическая милиция на Иссык-Куле оказала помощь 150 иностранным гражданам и раскрыла около 40 преступлений и проступков.  Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Взвод туристической милиции организован в мае 2021 года на базе Патрульно-постовой службы, в ней работают 22 сотрудника. Они несут службу не только в Караколе, но и других регионах области, где развивается туристическая отрасль.

Задача туристической милиции – создать безопасные условия для пребывания иностранных туристов.

Ее сотрудники без помощи переводчиков и гидов помогают найти нужный объект и добраться до места. А если происходит непредвиденная ситуация, оперативно связываются со службами ОВД области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199874/
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