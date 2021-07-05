С мая туристическая милиция оказала помощь 150 иностранным гражданам

С мая туристическая милиция на Иссык-Куле оказала помощь 150 иностранным гражданам и раскрыла около 40 преступлений и проступков. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Взвод туристической милиции организован в мае 2021 года на базе Патрульно-постовой службы, в ней работают 22 сотрудника. Они несут службу не только в Караколе, но и других регионах области, где развивается туристическая отрасль.

Задача туристической милиции – создать безопасные условия для пребывания иностранных туристов.

Ее сотрудники без помощи переводчиков и гидов помогают найти нужный объект и добраться до места. А если происходит непредвиденная ситуация, оперативно связываются со службами ОВД области.