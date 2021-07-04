5 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-8.00 — отрезки улиц Циолковского, Осмонова, Кривоносова, Гагарина, Республиканской, Фучика, Лесхозной, Жибек Жолу, Профессора Зимы, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, переулки Долонский, Джети-Огузский, Мозырский, Термопольский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Кара-Кужур, Он-Арча);

9.00-17.00 — отрезок бульвара Молодой Гвардии, улиц Манаса, Куренкеева, Элебесова, Ленинградской, Армейской, Токольдош, Октябрьской;

9.00-16.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;

9.30-18.30 — отрезки проспекта Чуй, улиц 7 Апреля, Мамбетова, микрорайон «Восток−5», 3, 4, 7-14;

9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Багыш, Жетиген, Чоктал);

9.30-19.00 — 12-й микрорайон, 57/3, 57/4, 57/5, 56-59;

12.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Кадыр-Ата, Калымбетова, Алиева).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Лагерная), Кок-Джар, Беш-Кунгей, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Дорожная, Широкая Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Молодежная, тупик Станционный, Панфилова, Чугуева, Алма-Атинская, жилмассив «Адилет»), Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), Новостройка, ГЭС-3, Молдовановка, Константиновка (улицы Новая, Парковая, Цветочная, Первомайская), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая), Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Алма-Атинская, Восточная, Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3, переулок Южный), Арашан (улицы Босбулток, имени генерала Акматова);

Сокулукский РЭС

10.00-17.00 — села Чат-Куль (улица Восточная), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажы, переулок Ново-Садовый), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводов, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);

9.00-17.00 — села Джал (улицы Сельсоветская, Интернациональная), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Пионерская, Крупская, Комсомольская, Степная, Северная, Колхозная, Первомайская, Фрунзе, Октябрьская, Школьная), Учкун (улица Осмонбека), Комсомольское (улицы Опытная, Южная, Дорожная, Новая, Строительная), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная), Первомайское (скважина, конюшня);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улица Степаненко, сш № 2), Беш-Корук (улица Мааке);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 39, 40, 41, 46, улица Российская), села Ийри-Суу (улица Центральная);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Подгорная, Верхняя), Ровное (птичник, кошара);

Кантский РЭС

9.00-18.00 — село Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева, Чекирова), город Кант (улицы Ленина, Гризодубова, Маяковского, Гастелло, Куренкеева);

Токмакский РЭС

9.30-17.00 — город Токмак (район школы № 6 до центрального рынка «Булак», улица Чкалова);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Искра (улица Фабричная), Кош-Кашат (улица Веселая), Маданият (улица Школьная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Кемин (часть), села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Шабдан (улица Назар-Ата), Кичи-Кемин (улица Сыдыкова).

3 Баткенская область Баткенская область