5 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-8.00 — отрезки улиц Циолковского, Осмонова, Кривоносова, Гагарина, Республиканской, Фучика, Лесхозной, Жибек Жолу, Профессора Зимы, Кудрука, Шорина, Манаса, Куренкеева, переулки Долонский, Джети-Огузский, Мозырский, Термопольский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бердибаева, Кара-Кужур, Он-Арча);
- 9.00-17.00 — отрезок бульвара Молодой Гвардии, улиц Манаса, Куренкеева, Элебесова, Ленинградской, Армейской, Токольдош, Октябрьской;
- 9.00-16.00 — жилмассив «Мурас Ордо»;
- 9.30-18.30 — отрезки проспекта Чуй, улиц 7 Апреля, Мамбетова, микрорайон «Восток−5», 3, 4, 7-14;
- 9.30-12.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Багыш, Жетиген, Чоктал);
- 9.30-19.00 — 12-й микрорайон, 57/3, 57/4, 57/5, 56-59;
- 12.00-17.00 — жилмассив «Алтын-Ордо» (улицы Кадыр-Ата, Калымбетова, Алиева).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Лагерная), Кок-Джар, Беш-Кунгей, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма, ДАВОС, Пригородное (улицы Арсланбоб, Первомайская, Сибирская, Юбилейная, Дорожная, Широкая Маяковского, Садовая, Горького, жилмассивы «Умут», «Тамырчы»), Садовое (улицы 8 Марта, Учхозская, Бегалиева, Мыканская, Гидровская, Кара-Суйская), Аламедин (улицы Зеленая, Пролетарская, Суворова, Пушкина, Молодежная, тупик Станционный, Панфилова, Чугуева, Алма-Атинская, жилмассив «Адилет»), Восток (улицы Маркса, Весенняя, Крупская, Ленина, Мирная, Тельмана, Молодежная), Новостройка, ГЭС-3, Молдовановка, Константиновка (улицы Новая, Парковая, Цветочная, Первомайская), Пригородное (улицы Дорожная, Широкая), Ленинское (улицы Виноградная, Восточная, Алма-Атинская, Восточная, Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3, переулок Южный), Арашан (улицы Босбулток, имени генерала Акматова);
Сокулукский РЭС
- 10.00-17.00 — села Чат-Куль (улица Восточная), Студенческое (улицы Ново-Садовая, Садовая, Проектируемая, Беговая, Юбилейная, Комсомольская, Намазалы ажы, переулок Ново-Садовый), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводов, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая);
- 9.00-17.00 — села Джал (улицы Сельсоветская, Интернациональная), Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, Пионерская, Крупская, Комсомольская, Степная, Северная, Колхозная, Первомайская, Фрунзе, Октябрьская, Школьная), Учкун (улица Осмонбека), Комсомольское (улицы Опытная, Южная, Дорожная, Новая, Строительная), Сокулук (улицы Вишневая, Жаштык, Кирова, Луговая, Речная, Южная), Первомайское (скважина, конюшня);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Степаненко, сш № 2), Беш-Корук (улица Мааке);
Жайылский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кара-Балта (квартал «40 лет Киргизии», 39, 40, 41, 46, улица Российская), села Ийри-Суу (улица Центральная);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Подгорная, Верхняя), Ровное (птичник, кошара);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — село Туз (улицы Максутбаева, Мусаходжоева, Чекирова), город Кант (улицы Ленина, Гризодубова, Маяковского, Гастелло, Куренкеева);
Токмакский РЭС
- 9.30-17.00 — город Токмак (район школы № 6 до центрального рынка «Булак», улица Чкалова);
Чуйский РЭС
- 9.00-18.00 — села Искра (улица Фабричная), Кош-Кашат (улица Веселая), Маданият (улица Школьная);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — город Кемин (часть), села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Шабдан (улица Назар-Ата), Кичи-Кемин (улица Сыдыкова).
3Баткенская область
- 8.00-17.00 — город Кызыл-Кия (13-й микрорайон, улицы Токтогула, Гагарина, Кольцевая, Маяковского, Чехова, Султанова, Строительная, Горького, Шопокова, Баялинова, Боконбаева, Орозбекова, Кунгей, Хасанова, Рузибай, Кулатова, Свердлова, Космодемьянской, Фрунзе, Механизаторская, Корчагина, Крупской, Дружбы народов, Водозаборная, Кагановича, Сулайманабад, села Ынтымак, Бешбурхан, Кулуштан, участки Биримдик, Кувасай).