Депутат предложил Совет по делам инвалидов отдать в ведение президента

Депутат Дастан Бекешев предложил Совет по делам инвалидов отдать в ведение президента. Об этом 24.kg сообщил сам парламентарий.

По его словам, в правительстве не решаются проблемы людей с инвалидностью.

«Глава государства слушает бизнес, почему инвалидов не слушает? Тоже хочется решать свои проблемы очень быстро. А то бизнес выступил перед президентом, он быстро решил их проблемы. А наши не решаются. Основные трудности у людей с ОВЗ связаны с образованием и трудоустройством», — сказал Дастан Бекешев.

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Депутат направлял письмо с указанным предложением в администрацию президента. Изучив вопрос, там Дастану Бекешеву отказали.

«Относительно работы Совета по делам лиц с инвалидностью под председательством президента считаем целесообразным его функционирование в системе исполнительной власти и под председательством кабинета министров», — говорится в ответе администрации главы государства.

Фото Дастана Бекешева. Ответ Администрации президента

Отметим, Совет по делам лиц с инвалидностью при правительстве образован 20 мая 2020 года. Он является постоянно действующим коллегиальным совещательным органом по вопросам, связанным с решением проблем людей с ограниченными возможностями в Кыргызстане, разработки предложений по созданию эффективной государственной политики для их поддержки, разработке мер по профилактике и реабилитации инвалидов и содействия исполнению законодательства в этой области.