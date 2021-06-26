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Общество

В городе Ош начали асфальтировать две улицы

В МТУ «Туран» Оша проводится асфальтирование дорог по двум улицам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, согласно плану работ на этот год в муниципальном территориальном управлении «Туран» (микрорайон Южный), со стороны МП «Ошские городские дороги» начата работа по асфальтированию улицы Садыкова и Мамадалиева.

По улице Садыкова протяженность дороги составляет 150 метров, ширина дороги четыре метра.

По улице Мамадалиева протяженность работ составляет 494 метра с шириной дороги 5 метров.

В работах по асфальтрованию указанных улиц задействованы 15 единиц спецтехники и 3 бригады рабочих. Финансирование работ осуществляется из местного бюджета.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199022/
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