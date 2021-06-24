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Общество

В Бишкеке благоустроили жилмассив «Бугу-Эне-Багыш»: провели электричество и воду

В Бишкеке благоустроили жилмассив «Бугу-Эне-Багыш». Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, накануне в жилмассиве состоялось выездное совещание с участием представителей администрации президента, вице-мэра Азамата Сагындык уулу, главы Первомайского района Бишкека Максата Нусувалиева. Участники ознакомились с завершением строительства сетей линий электроснабжения.

Общая протяженность построенных линий составила три километра, установлено 103 опоры линий электроснабжения. На эти цели из городского бюджета выделено 5 миллионов 156 тысяч 959 сомов.

«Для обеспечения жителей чистой питьевой водой реабилитирована скважина глубиной 219 метров. Проведены лабораторные исследования воды ЦГСЭН Бишкека. Департамент развития питьевого водоснабжения и водоотведения в рамках программы «Таза-Суу» установил водяной фильтр и контейнер для функционирования скважины. Теперь жители жилого массива обеспечены чистой питьевой водой», — отметили в мэрии.

Кроме того, управление городского транспорта решило вопрос с перевозкой пассажиров — в жилмассив запущен маршрут № 120. Первомайский акимиат провел работы по гравийной засыпке с грейдированием центральной улицы жилмассива.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198743/
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